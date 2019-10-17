- 1/2
- 2/2
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 10:47 صباحاً - حصلت هند صبري على جائزتها الثانية عن فيلمها التونسي "نورا تحلم" حيث حصدت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم البطولة النسائية والتي تحمل اسم التفسير الأنثوي، وتمنت صبري أن يحظى الفيلم بنجاح جماهيري مماثل لنجاحه في المهرجانات العالمية وأشارت للمرة الأولى إلى قرب عرضه تجاريا دون الكشف عن موعد نهائي.
وكانت هند صبري قد فازت منذ أيام بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة عن دورها في الفيلم التونسي نورا تحلم.
وفي السياق نفسه حضرت صبري العرض الخاص للفيلم بمعهد العالم العربي بباريس، واحتفلت برفع لافتة كامل العدد على كل الحفلات قبل أيام من العرض، ونشرت هند عدة صور من الحفل بحضور مخرجته هند بو جمعة والفنان لطفي العبدلي والفنان حكيم بو مسعود ممثلي الفيلم ومنتجه عماد مرزوق ومنتجه المشارك الفرنسي فرانسوا مع أمنية خاصة تمنت أن يحققها الجمهور قائلة: يرفع #نورا_تحلم دائما شعار كامل العدد. وهو الشعار الذي أتمنى ان يظل الفيلم يرفعه مع بداية عروضه التجارية في جميع أنحاء العالم.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"
كانت هذه تفاصيل خبر صور: هند صبري تتوج بجائزة ثانية عن نورا تحلم وتتمنى من جمهورها أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.