شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تقتحم عالم إنستجرام والان مع التفاصيل
أنشأت الممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر أنيستون حسابا خاصا على موقع أنستقرام؛ لتستقطب الملايين من محبيها خلال ساعات.
ودشنت أنيستون، نجمة مسلسل "فريندز" Friends، حسابها الجديد بعبارة "والآن نحن أصدقاء على أنستقرام أيضا"، مرفقة بصورة تجمعها بأبطال المسلسل الكوميدي الأكثر شعبية على مستوى العالم.
والتقى أبطال "فريندز" بعد مضي أكثر من 25 عاما على بث أولى حلقات المسلسل، وجمعت الصورة كورتيني كوكس، ليزا كوردو، ماثيو بيري، مات ليبلانك، وديفيد شويمر.
ورحب الفريق القديم بإعلان صديقتهم الانضمام لعالم التواصل الاجتماعي بصورة تجمع "أصدقاء البدايات والتجارب الناجحة الأولى".
حازت الصورة على أكثر من مليون إعجاب في أول ساعة، كما تابع حساب أنيستون خلال أقل من 24 ساعة ما يزيد على 6.6 مليون من محبي الممثلة.
ورغم كثرة الشائعات بشأن إنتاج فيلم مقتبس عن المسلسل الشهير، فإن جينيفر نفت بشكل قاطع هذه الاحتمالية، وقالت: "المنتجون لا يرغبون بذلك ولن يسمحوا به".
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