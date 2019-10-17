شقيقة أمل علم الدين كلوني خلف القضبان

متابعة بتجــــــــــــرد: حُكم بالسجن ثلاثة أسابيع على تالا علم الدين لوتاليك، شقيقة المحامية البريطانية من أصلٍ لبناني أمل علم الدين كلوني، وذلك بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في سنغافورة.
في التفاصيل، اعترفت تالا (47 عاماً) بالتهمة الموجّهة إليها يوم الإثنين الفائت كما اعترفت بمخالفتها القانون من خلال قيادة سيارة لا تحمل لوحة تسجيل سنغافورية بالإضافة إلى القيادة من دون بوليصة تأمين.
وغُرّمت تالا التي تُقيم في سنغافورة بشكلٍ دائمٍ بعد زواجها من رجل أعمال، بمبلغٍ قيمته 6400 دولار وسيتمّ منعها عن القيادة لمدّة أربع سنواتٍ بعد خروجها من السجن.
وكانت تالا تقود سيارة زوجها من نوع BMW X5 حين تمّ توقيفها في طريق عودتها إلى المنزل الساعة الثانية والنصف فجراً.
يُذكر أنّ شقيقة زوجة الممثل الهوليوودي جورج كلوني تمتلك مجموعة أزياء باسم Totally Tala أصبح مقرّها في سنغافورة بعد نيويورك.
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