عاصي الحلاني نجم أقوى سهرات مهرجان الموسيقي العربية

متابعة بتجــــــــــــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقي العربية لهذا العام.

ومن المقرر أن يلتقي الحلاني، جمهوره في مصر بأقوى حفلات المهرجان على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية مساء 8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث سيقدّم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

الجدير ذكره أن إدارة مهرجان الموسيقى العربية، أقامت مؤتمرًا صحفيًا مساء 16 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري في دار الأوبرا المصرية لإطلاق فعاليات دورة هذا العام من المهرجان والمقرر أن يمتد من 1 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان عاصي قد انشغل في الفترة الماضية بتصوير حلقات برنامج “ذا فويس كيدز” الذي يشارك في لجنة تحكيمه لهذا الموسم إلى جانب النجمة اللبنانية نانسي عجرم والفنان المصري محمد حماقي.

على صعيد آخر، ينشغل عاصي الحلاني في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في الأسواق مع نهاية العام الجاري.