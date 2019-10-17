هند صبري تحصد نجاح جديد لـ"نورا تحلم" في فرنسا

حصلت النجمة هند صبري على جائزتها الثانية عن فيلمها التونسي نورا تحلم حيث حصدت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم البطولة النسائية والتي تحمل اسم التفسير الأنثوي.

وكانت هند صبري قد فازت منذ أيام بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة عن دورها في الفيلم التونسي نورا تحلم.

وكانت هند قد حضرت فعاليات المهرجان رفقة مخرجة الفيلم هند بن جمعة ومنتجه المشارك الفرنسي فرانسوا والفنان حكيم أحد ممثلي الفيلم.

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وفي السياق نفسه حضرت صبري مساء أمس بمعهد العالم العربي بباريس العرض الخاص للفيلم التونسي نورا تحلم بحضور صناعه بطلته النجمة هند صبري ومخرجاته هند بن جمعة والفنان لطفي العبدلي ومنتجه عماد مرزوق .

وكانت جميع تذاكر الفيلم قد بيعت بالكامل للجمهور هناك قبل أيام من العرض وهو ما يعكس الصدى الكبير الذي حققه الفيلم في عروضه الدولية .

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. وكان الفيلم قد نجح في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بأسبانيا حيث شاهده ١٥٠٠ مشاهد في عرضيه امس واليوم بواقع ٧٥٠ مشاهد للعرض الواحد وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشر دقائق في العرضين.

وتناولت الصحافة الإسبانية والعالمية مثل screen daily اداء بطلته النجمة هند صبري بمقالات حملت الكثير من الثناء والإشادة بتمثيلها ودرجة اقناعها لهم بالدور.

وبهذا تواصل هند مسيرتها السينمائية الناجحة لهذا العام والتي جعلتها النجمة التي حصدت افلامها أعلى الإيرادات في تاريخ السينما في موسم واحد حيث حصد فيلمها الممر ٧٤ مليون جنيه واستطاع فيلمها الفيل الازرق تجاوز حاجز ال ١٠٠ مليون جنيه ليصبح الفيلم الاكثر حصدا للايرادات في تاريخ السينما المصرية.

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