شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد منير يشارك بمهرجان الموسيقى العربية للمرة الأولى والان مع التفاصيل

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن تفاصيل الدورة الـ 28 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي ينطلق في الأول من شهر نوفمبر المقبل ويستمر حتى الثاني عشر من الشهر نفسه.

حيث عقد أعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان مؤتمرا صحافيا بدار الأوبرا من أجل الإعلان عن التفاصيل، والتي كان على رأسها الإعلان عن إحياء 37 حفل غنائي بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية.

على أن يتم تكريم 12 شخصية فنية ساهمت في إثراء الحركة الفنية بالوطن العربي وهم محمد منير والشاعر فاروق جويدة، والموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة مي فاروق وريهام عبد الحكيم الشاعر العراقي كريم عودة، والموسيقار عمرو إسماعيل وعدد من الشخصيات الفنية.

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كما تم الإعلان عن المشاركة الأولى للفنان محمد منير حيث يفتتح حفلات المهرجان هذا العام، على أن تشهد هذه الدورة مشاركة أصالة وأنغام وهاني شاكر ومدحت صالح ومروان خوري وعاصي الحلاني ووائل جسار ومحمد ثروت وعلي الحجار وعمر خيرت وعدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي.

وفي كلمته هاجم الموسيقار المصري حلمي بكر نوعية الأغاني الشعبية التي ظهرت في السنوات الماضية تحت مسمى "المهرجانات"، وذلك حينما كان يتحدث عن الحشد الكبير الذي يحرص على متابعة مهرجان الموسيقى العربية رغم وجود العديد من المهرجانات في الوطن العربي.

لافتا إلى كونه يتحدث عن مهرجانات الغناء في الوطن العربي ولا يقصد المهرجانات الشعبية التي هاجمها بشدة، مشيرا إلى أن مهرجان الموسيقى العربية يتساوى بالمهرجانات العالمية لما له من تاريخ وأهمية.