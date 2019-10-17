صابر الرباعي يعرب عن سعادته بفوز قيس سعيد برئاسة تونس

هنأ النجم التونسي صابر الرباعي، الشعب التونسي بفوز الرئيس قيس سعيد،بعد انتخابات تونسية اتسمت بأنها النزاهة ، وذلك عبر حسابة الشخصي بموقع تويتر.



وعلق على الانتخابات التونسية عبر توتير، قائلا:” هنيئا لنا بشعب أعطى دروسا في الديمقراطية و الإختيار الحر لرئيسه، هذا هو التونسي و هذه هي تونس ما بعد ١٤/١/٢٠١١، أتمنى التوفيق لرئيسنا المنتخب الأستاذ قيس سعيد، متمنيا له التوفيق ولتونس و شعبها الرخاء و العزة و الكرامة،عاشت تونس”.

وكان التلفزيون الرسمى فى تونس، أعلن فوز المرشح قيس سعيد فوزا كاسحا بنسبة 76.9% فى الانتخابات الرئاسية اليوم ، بحسب ما أفادت رويترز.



وانطلقت صباح أول أمس في تونس عمليات الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس.





وتوجه حوالي 6 ملايين و 600 ألف ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع موزعين على أكثر من 14 ألف مكتب اقتراع موزعين على أكثر من 4500 مركز اقتراع وعمليات التصويت جرت طوال أمس حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في تونس.

وتجري عملية التصويت تحت أشراف 18000 ملاحظ ومراقب سواء محليين تونسيين أو دوليين في هذه الانتخابات الرئاسية المباشرة الثانية من نوعها منذ الثورة الثورة التونسية.

كما أدلى المرشحين الرئاسين نبيل القروي وقيس سعيد بصوتهما، صباح أمس، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.



وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد خلصت بتأهل المرشح المستقل قيس سعيد، (61 عاما) أستاذ القانون الدستوري الحاصل على 18.4% من الأصوات، ومرشح حزب قلب تونس رجل الأعمال نبيل القروي (56 عاما)، رجل الأعمال المعروف، بنسبة 15.5%.

وقد أفادت فضائية “الغد” الإخبارية، بضعف نسب الإقبال أمس على التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية، بالمقارنة بنفس الوقت في الجولة الأولى من الانتخابات.



وأكدت القناة تواجد أمني مكثف من قبل قوات الجيش والشرطة، لتأمين العملية الانتخابية، ومساعدة المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

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