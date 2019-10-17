تامر حسني يعرب عن حزنه وتعاطفه الشديد مع الشعب اللبناني بسبب"الحرائق"

أعرب الفنان تامر حسني عن حزنه وتعاطفه الشديد مع الشعب اللبناني، وحرص على مساندته بعد حرائق الغابات التي اندلعت في لبنان، مساء الاثنين الماضي، لأسباب مجهولة حتى الآن. وشارك "تامر" تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وعلق على صورة حرائق غابات لبنان: "اللهم أحفظ لبنان وشعب لبنان، اللهم أحفظ وطنا العربي من كل شر وكل سوء، مشاكلنا ملهاش غيرك يارب". واندلعت حرائق ضخمة في عدة مناطق لبنانية، وأتى الحريق على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة على امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.

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