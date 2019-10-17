القاهرة - لايف ستايل
أعرب الفنان تامر حسني عن حزنه وتعاطفه الشديد مع الشعب اللبناني، وحرص على مساندته بعد حرائق الغابات التي اندلعت في لبنان، مساء الاثنين الماضي، لأسباب مجهولة حتى الآن. وشارك "تامر" تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وعلق على صورة حرائق غابات لبنان: "اللهم أحفظ لبنان وشعب لبنان، اللهم أحفظ وطنا العربي من كل شر وكل سوء، مشاكلنا ملهاش غيرك يارب". واندلعت حرائق ضخمة في عدة مناطق لبنانية، وأتى الحريق على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة على امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.
قد يهمك ايضاً:
موعد حفل تامر حسني ونانسي عجرم في الرياض
تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد شقيقه على طريقته الخاصة
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يعرب عن حزنه وتعاطفه الشديد مع الشعب اللبناني بسبب"الحرائق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.