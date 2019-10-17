فهرية أفجان تكشف موقع تصوير "المؤسس عثمان"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الممثلة التركية فهرية إفجان موقع تصوير المسلسل التركي المُنتظر بعنوان "المؤسس عثمان"، والذي سيلعب فيه زوجها بوراك أوزجفيت دور البطولة، وفقاً لما نشرته صحيفة Akşam التركية. إلا أن تركيز المتابعين جاء على إطلالتها& وقوامها الرشيق أكثر من الموقع وجماليته. حيث أثنى المتابعون على خسارتها للكثير من وزنها بغضون شهرين بعد حملة التنمُّر التي تعرّضت لها بسبب السمنة بعد إنجاب ابنها "كاران". علماً أنها تسعى لاستعادة قوامها الرشيق& بشكلٍ بطيء حتى لا تتأثر صحتها سلباً بينما& تنشغل حالياً برعاية طفلها.

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