شكرا لقرائتكم خبر عن كابل كهرباء يتسبب فى حريق بأكاديمية الفنون..وأشرف زكى: تم السيطرة على الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعل منذ قليل حريق بالمنطقة الخلفية لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أثر إنفجار كابل كهرباء بشركة الكهرباء المتواجدة هناك.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون لـ"الخليج 365"، أنه تم السيطرة على الحريق فى دقائق معدودة بمجرد وصول سيارات الإطفاء ورجال الدفاع المدنى، موضحا أنه لا يوجد أى إصابات أو خسائر فى الأرواح أو الأموال أو أى تلفيات فى الأكاديمية.

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وأضاف زكى، أنه لا صحة لأيا من الأخبار التى تم تداولها منذ قليل عن وجود حريق هائل فى أكايديمة الفنون، أدى إلى وجود خسائر كبيرة.