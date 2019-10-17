هل تتوقف إلين دي جينريس عن تقديم برنامجها الجواري بسبب إصابة في رقبتها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل اضطرت المذيعة الشهيرة إلين دي جينريس على ترك برنامجها الحواري بسبب إصابة مؤلمة في الرقبة؟ تساؤل تم تداوله بالساعات القليلة الماضية وهو ما أثار الكثير من الجدل بين مشاهدي برنامج " ellen degeneres show " الذي يحظى بشعبية كبيرة حول العالم ، لكن موقع " جوسيب كوب " نفي تماما التقارير المتداولة و وصفها بالقصة الكاذبة .
بدأت الشائعة بنشر موقع " National Enquirer " تقرير يؤكد أن إلين دي جينريس مضطرة للتوقف عن تقديم حلقات برنامجها بسبب إصابة رقبتها ووصفت المجلة هذه الإصابة بأنها " غامضة " تمنعها عن التعامل بشكل طبيعي خلال حياتها اليومية.
وبعد نشر هذا التقرير تواصل موقع " جوسيب كوب " مع احدي المقربين من الين و الذي أكد أن رقبتها أصيبت بالالتواء و لا تبدو الإصابة خطيرة ، و المذيعة الشهيرة أكدت مؤخرا باحدي حلقات برنامجها التليفزيوني أنها تتحسن ، ولم تواجه إلين أي مشكلة في أداء وظيفتها في ذلك الوقت و لن تترك عملها بسبب التواء بسيط في الرقبة .
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