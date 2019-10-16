بعد نجاح مسلسلاته.. ياسر جلال إلى السينما!

متابعة بتجـــــــــــرد: صرح الفنان المصري ياسر جلال، أنه يتم خلال الفترة الراهنة التحضير لفيلم جديد من بطولته.

وأشار ياسر إلى أنه سيعلن عن تفاصيل الفيلم حين يتم الإنتهاء من السيناريو الخاص به واختيار الممثلين الذين سيشاركون فيه.

تجدر الإشارة إلى أن ياسر جلال خاض السباق الردامي لشهر رمضان 2019 بمسلسل “لمس أكتاف” من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل “لمس أكتاف” شارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغني، سمر مرسي، محمد عز وهاجر الشرنوبي.