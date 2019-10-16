شاهد.. ماجد المصري يشارك في موسم الرياض بـ "لوكاندة الأوباش"

روج الفنان ماجد المصري للعرض المسرحي الجديد "لوكاندة الأوباش"، الذي يقوم ببطولته، ومن إخراج أشرف زكي، وذلك تمهيدًا لعرضه بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.
نشر المصري عبر حسابه الرسمي
جدير بالذكر أن مسلسل "بحر" هو أخر أعمال ماجد المصري، وشاركه البطولة كل من: محمد دياب، ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، كوكي، نورهان، فوزية محمد، محمد علي رزق، عبدالرحمن أبو زهرة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكي، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، و من إنتاج شركة "سينرجي".
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