فن ومشاهير

تراند اليوم : خسارتك في العنف.. تمارين شاقة لـ”هيفاء وهبي” بسبب فيلم اشباح أوروبا

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أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع مصور سجل أثناء تلقيها بعض التدريبات .

وظهرت في الفيديو الذي نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وهي تمارس الملاكمة باحتراف مع مدرب خاص.

وتبين أنه تم تسجيله على هامش تصوير مشاهدها في فيلم “اشباح أوروبا”.

وهو ما تم ايضاحه من خلال التعليق: “تدريبات الفنانة هيفاء وهبي من كواليس فيلم أشباح أوروبا”.

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ويذكر أنها نشرت في وقت سابق البوستر الدعائي للعمل وأشارت إلى أنها تتشارك البطولة فيه مع الممثلين المصريين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.

 

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