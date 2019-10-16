ميرفت أمين ودلال عبد العزيز ضيفتا "أنا وبنتي" الخميس

تحل كل من الفنانة ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز، ضيفتين على الحلقة المقبلة من برنامج "أنا وبنتي" الخميس المقبل، على شاشة ON E في الحادية عشرة مساءً.



يتناول اللقاء أحاديث طريفة عن أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها، كما تكشفان عن كواليس فيلمهما الجديد "أعز الولد" وتفاصيل أدوارهما فيه، وتوضحان سبب تأجيله أكثر من مرة وموعد طرحه.



"أنا وبنتي" يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما، ويناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.

قد يهمك ايضاً:

قابيل يؤكد أن ميرفت أمين خارج الخلاف

ميرفت أمين تكشف تفاصيل قصة "أعز الولد"