كرة لهب في السماء تحول ليل الصين إلى نهار – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: رصدت كاميرات المراقبة في الصين اختراق نيزك ضخم للغلاف الجوي، متسببا في ضوء حول الليل إلى نهار.
وأظهرت الكاميرات احتراق النيزك في السماء، ما يعني سقوط أجزاء منه على الأرض يعكف العلماء على تحليلها.
وعندما تدخل الصخور الفضائية الغلاف الجوي للأرض بسرعة عالية فإنها تحترق في ذلك الارتفاع، ما يجعلها تتوهج في السماء على شكل كرة نارية.
تقول وكالة ناسا: “عندما يدخل الحطام الفضائي إلى الغلاف الجوي للأرض، يؤدي الاحتكاك بينه وبين الغازات الجوية إلى تسخينه إلى درجة أنه يتوهج ويصبح مرئيا”.
وتضيف: “هذه السلسلة من الضوء، تعرف باسم النيزك، وتتوهج معظم النيازك لبضع ثوان فقط، ثم تحترق قبل أن تصل إلى سطح الأرض”.
ورصدت هذه اللقطات قبل يوم واحد من وقوع أجمل زخات شهب العام المعروفة باسم “زخات شهب الجباريات”، وهو حدث مذهل بدأ في 2 أكتوبر ويستمر إلى غاية 7 نوفمبر.
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