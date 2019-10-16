عمرو دياب يشوّق الجمهور لـ سادس أعماله

شوّق النجم المصري عمرو دياب جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان عن اسم أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها ضمن ألبومه الأخير، حيث نشر صورة على حساباته عبر مواقع التواصل، ظهر عليها اسم الأغنية الجديدة “قدام مرايتها التي طرحها بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات قبل طرحها على يوتيوب”، ليرفق دياب الصورة بالتعليق التالي: “اسمع أغنية عمرو دياب الجديدة ” قدام مرايتها” من ألبومه الجديد “انا غير”.

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الأغنية، بحسب ما أعلن دياب، جاءت بعنوان “قدام مرايتها”، وهي من كلمات تامر حسني، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور. وقد انتشر مقطعا قصيرا منها على مواقع التواصل، ليعطي الجمهور فكرة عن مضمون هذه الأغنية التي تحمل طابعًا رومانسيًا يقدمها دياب بصوته العذب واحساسه المرهف، آسرا من خلالها الجمهور.

الجدير بالذكر أن “قدام مرايتها” ستكون الأغنية السادسة التي طرحها دياب من ألبومه “أنا غير”، حيث بدأ منذ مدة بطرح الأغنيات تباعا، معتمدا الاستراتيجية الجديدة كغيره من النجوم، حيث يقدم كل أغنية على حدة ليعطي كل عمل غنائي حقه ويجعله ينتشر بشكل أكبر، حيث طرح في السابق أغنياته: “بحبه”، “أنا غير”، “يوم تلات”، “تحيرك” و”متغير”.