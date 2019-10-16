أسطورة الكرة الإنجليزية أمام القضاء بتهمة التحرش

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - قدم أسطورة كرة القدم الإنجليزية بول غاسكوين، الذي مثل أمام الحكمة للمرة الثانية، أغرب تبرير للتهمة المشينة التي تلاحقه.



ويواجه اللاعب السابق، 52 عاماً، تهمة التورط في اعتداء جنسي في محطة قطارات درهام العام الماضي، وفق موقع "سكاي نيوز" البريطاني.



وفي محاولة منه لتبرير فعلته، قال غاسكوين أمام المحكمة إن "شخصاً ما في القطار وصف المرأة -الضحية- بأنها سمينة وقبيحة".



وتابع: "لقد ذهبت وجلست بجانبها وقلت لها قبل تقبيلها: "انظري، أنت لست سمينة وقبيحة، أنت جميلة في داخلك".



وأضاف "فعلت ذلك لأنني كنت أريد أن أحميها وأجعلها تشعر بالراحة"، نافياً تهمة الاعتداء الجنسي، وقال إنه لا يعتبر القبلة تحرشاً.



وتم القبض على "غاسا"، لاعب توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد سابقاً، في محطة قطارات درهام في أغسطس 2018، قبل أن يفرج عنه في وقت لاحق، مع مواصلة الشرطة التحقيق في الواقعة.



وقال موقع "سكاي نيوز" إن اللاعب الدولي السابق ألقي عليه القبض من طرف الشرطة بعدما قبّل فتاة دون رغبتها، إلا أنه قال إنه فعل ذلك بهدف "حمايتها".



وشارك غاسكوين مع المنتخب الإنجليزي في 57 مباراة، خلال الفترة بين عامي 1988 و1998، لكنه خاض رحلات علاجية طويلة من إدمان الكحول والمخدرات.

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