خالد أرغنيش يروّج لمسلسله "بابل".. وزوجته تتلقى التهديدات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتواجد عدد كبير من نجوم تركيا في مدينة كان الفرنسية من أجل حضور مهرجان ميبكوم للترويج لأعمالهم القادمة، ومن بين هؤلاء النجوم الفنان التركي خالد أرغنيش، والذي تواجد هناك للترويج لمسلسله الجديد "بابل"، ويشارك في المسلسل أيضًا كل من أوزان غوفين، بيرجي أكالاي، وأصلي انفر ونور لتاح أوغلو.

والتقط عدد من نجوم المسلسل صورة جماعية في المهرجان، كما تم الترويج للبوستر الدعائي الخاص بالمسلسل والمنوي عرضه قريبًا.

وتدور أحداث المسلسل حول عرفان، وهو أستاذ اقتصاد في جامعة مرموقة تتم إقالته من الوظيفة بالتزامن مع تشخيص ابنه بمرض خطير يتطلب الكثير من الأموال لعلاجه، فيجد نفسه عرفان من دون نقود ومن دون وظيفة، فيقوم بالاتفاق مع صديقه "إيجمان" من أجل عملية احتيال لإنقاذ عائلته.

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إلا أنهما وبعد أن ينفقا نقود العملية يجدان أنفسهما وقد قررا خوض عملية احتيال أخرى، ويواجه عرفان بجانب مشاكله المادية مشاكل عائلية مع زوجته.

وعلى الصعيد العائلي، كشفت بعض المواقع أن النجمة التركية بيرجوزار كوريل زوجة النجم خالد ارغنيش تلقت تهديدات من شقيقتها الكبرى زينب المقيمة في أمريكا، بعدما قامت الأولى بإيقاف المساعدات المالية لها بسبب تصرفاتها غير المسؤولة، لتقوم زينب بتهديدها بأنها ستعود إلى تركيا وتشن حربًا إعلامية ضدها في وسائل التواصل الاجتماعي.