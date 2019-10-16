كريم عبدالعزيز وأحمد عز يبدأن تصوير "كيرة والجن" مطلع كانون الثاني 2020

استقر المخرج مروان حامد، على انطلاق تصوير أحداث فيلمه الجديد "كيرة والجن"، خلال مطلع شهر يناير المقبل مع بداية عام 2020.



والعمل من المنتظر أن يتم عرضه خلال أحد موسمي الأعياد المقبلين "الفطر" أو "الأضحى"، وهو ما يجعل صناعه يعملان على انتهاء تحضيراته الأولية للانطلاق في تصويره.



الفيلم يتناول إحدى قصص الأبطال الشعبيين في فترة ثورة 1919، من خلال شخصيتين أساسيتين، هما "أحمد كيرة" و"عبدالقادر شحاتة" والمعروف بـ"الجن"، وهما الشخصيتان الأساسيتان في رواية الكاتب أحمد مراد.



وأفصح مخرج الفيلم، مروان حامد، منذ فترة، عن صورة لبطلي العمل، خلال اختبار شكل الديكور الأساسي ومعيانة ملابس الشخصيات الأساسية للفيلم، وذلك حتى يقف على آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق تصويره.

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