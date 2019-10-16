شاهدوا حلا شيحا في عيادة التجميل مجدداً.. ما علاقة ابنة الفنانة أصالة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:58 مساءً - نشرت الفنانة المصرية حلا شيحا، عبر خاصية “ستوري” على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صوراً التقطت لها خلال وجودها في عيادة التجميل للعناية ببشرتها.



وظهرت في إحداها إلى جانب شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل. كذلك نشرت شام عبر الخاصية نفسها صوراً لها معهما وبدا أن تعاوناً يجمعها والأخيرة.

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ويشار إلى أن حلا اعترفت خلال لقاء أجري معها في وقت سابق ضمن برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 بإجراء عملية تجميل لأنفها، مشيرة إلى أنها لم تكن راضية عن شكله منذ سنوات طويلة.



ويذكر أن شام نشرت قبل ذلك على حسابها “على إنستغرام”، صورة لها وهي تقف أمام باب العيادة نفسها معلنة بدء مرحلة جديدة من حياتها.

وأوضحت هذا من خلال التعليق حيث كتبت: “إنها مرحلة جديدة من حياتي . أنا متحمسة ومستعدة لها من خلال حبكم ودعمكم لي”.