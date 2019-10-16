شاهدوا.. تركي آل الشيخ يمازح الفنان محمد عبده بموقف طريف

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 11:56 صباحاً - نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر” مقطع فيديو طريفا بينه وبين الفنان محمد عبده. وأظهر المقطع آل الشيخ يمازح محمد عبده بسحب جائزة التكريم منه بعد إلقاء كلمته، وبالمقابل رفض عبده ذلك من باب الممازحة أيضاً.

وقال الفنان محمد عبده في كلمته أثناء الحفل الذي جمع فيه صناع الترفيه محلياً وعربياً وعالمياً إن هذه الليلة تختزل كل مشواري الفني، بعدما كنا نحمل أوراقنا وملفاتنا لنذهب إلى محطاتٍ خارج السعودية، ونترجاها لتفتح شيئا بسيطا من أبوابها أمامنا.

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