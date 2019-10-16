شاهد.. وصلة رقص لـ يسرا و شيرين رضا و منى زكي على انغام “3 دقات”

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 02:59 صباحاً - اجتمع عدد من الفنانات المصريات في إحدى الحفلات الخاصة، للاحتفال بمصممي الأزياء والعروض التي أقيمت مؤخرا في مصر.
ونشرت احدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الحفل ظهرت فيه يسرا ترقص مع منى زكي وشيرين رضا على أنغام “3 دقات”.
كما ظهرت الفنانة أروى جودة والفنانة لارا اسكندر معهن ولكن هذه المرة يرقصن على أنغام أغنية “سقفة” أغنية الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
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