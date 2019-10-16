ليزا هايدون حامل للمرة الثانية.. صورة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

الممثلة ليزا هايدون، التي لعبت دور صديقة رانبير كابور في فيلم “Ae Dil Hai Mushki” من إخراج كاران جوهر، حامل للمرة الثانية.

مؤخرًا، شاركت الممثلة متابعيها بعض الصور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، حيث شوهدت وهي تتباهي برشاقة جسدها -رغم الحمل في بكيني أسود.

نجمة بوليود أنجبت لأول مرة طفل في عام 2017، الذي يبلغ الآن من العمر عامين، كما يُرى الطفل الصغير وهو يقبل بطن والدته في الصورة التي يبدو أنها التقطت من أمام أحد الشواطيء.

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تزوجت ليزا ودينو لفاني، وهو ابن رجل الأعمال البريطاني المولود في باكستان جولو لفاني، في أكتوبر 2016 بعد عام من المواعدة، ولدى الزوجان بالفعل ابنهما زاك، الذي ولد في 17 مايو 2017.

شوهدت آخر مرة الممثلة في فيلم “Ae Dil Hai Mushkil” إلى جانب رانبير كابور وأنوشكا شارما وايشواريا راي. كما قدمت ليزا دور مهم في فيلم الكوميديا ​​الرومانسية 2010 عائشة، ورُشحت لأفضل دور مساعد في جائزة فيلم فير لجائزة في هذا الفيلم.

حققت ليزا بصمتها في صناعة السينما الهندية في وقت قصير جدً، وبصرف النظر عن “Ae Dil Hai Mushkil”، فقد ظهرت أيضًا في “Housefull 3”.