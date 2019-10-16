سلجادو يكشف سببا وحيدا يمنع صلاح من اللعب للريال أو برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد ميشيل سلجادو، لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، أن محمد صلاح نجم هجوم ليفربول ومنتخب مصر، قادر على الانتقال إلى الريال أو برشلونة، قطبي إسبانيا والناديين الأكثر شهرة على مستوى أوروبا والعالم، مشيرا إلى أن تمسك الليفر به سيكون العائق الوحيد لانتقاله إلى الدوري الإسباني.

سلجادو، المدرب المساعد سابقا بمنتخب مصر، حضر مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي الذي أقيم يومي الإثنين والثلاثاء، وكان للعين الرياضية لقاء معه على هامش المؤتمر، أشاد فيه بمستوى صلاح، ورغبته في العودة مجددا للعمل في مصر.

انتقال صلاح

يقول سلجادو: "صلاح الآن لاعب في ليفربول، لا أعتقد أنه مسموح له بالرحيل لأنه أهم لاعب هناك، وهم يطمحون في الفوز بمزيد من البطولات".

محمد صلاح ساهم في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل تحقيق لقب السوبر الأوروبي.



وتابع سلجادو: "ليفربول أيضاً يسعى للفوز بأول لقب بالدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك لا أعتقد أنهم سيفرطون في أي نجم بالفريق، ولا سيما محمد صلاح".

وأردف: "إذا سألتني عن إمكانية لعب محمد صلاح لأندية مثل ريال مدريد وبرشلونة، فإني أؤكد بالطبع أنه بإمكانه اللعب لأي ناد في العالم، وسيكون رائعاً في كل حال نظراً لما يمتلكه".

وأتم سلجادو: "صلاح مميز في السرعة والمواجهات الثنائية، ولديه أشياء مهمة جداً، كرة القدم الجديدة تعتمد على الحركية، ولذلك صلاح من أفضل لاعبي العالم".

العودة إلى مصر

وأبدى المدافع الإسباني السابق، رغبته في العودة من جديد للعمل في الجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل استكمال ما بدأه في فترة المدرب السابق المكسيكي خافيير أجيري.

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وعمل سالجادو مساعداً لأجيري في تدريب منتخب "الفراعنة"، قبل أن تتم إقالة الجهاز الفني في يوليو/تموز الماضي، عقب الإخفاق في كأس أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر، بالخروج من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا.

وقال المدافع الإسباني في هذا الصدد: "تجربتي مع مصر كانت مميزة، استمتعت بوقتي هناك كثيراً، كانت خطوة كبيرة أن أكون مدرباً مساعداً في الجهاز الفني".

وتابع: "لم تكن لدي القوة الكافية لاتخاذ بعض القرارات، لكنني كنت جنباً إلى جنب مع المدير الفني الذي كان رائعاً، وتلك هي تجربتي التدريبية الأولى".





وواصل: "تعالت الضغوط في المرحلة الأخيرة، تواجدت مع لاعبين محترفين كبار ومع منتخب مصر، فكان هذا أمراً طبيعياً في النهاية".

واسترسل المدرب المساعد السابق في منتخب مصر : "لم نحقق النتائج المرجوة في النهاية، لكن ما زال بعض الأشياء في قلبي مثل عدم القدرة على المساعدة بالشكل اللازم".

وأنهى سالجادو تصريحاته قائلا:"لوائح كأس الأمم الأفريقية كانت تمنعني من التواجد على مقاعد البدلاء، لذلك لم أكن سعيداً في النهاية، وهذه كانت المشكلة".