الان تتابع اليوم.. انطلاقة برنامج «سامرين» على SBC مع العرفج واليامي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض – الخليج 365
ينطلق اليوم الأربعاء، برنامج «سامرين» عبر قناة SBC، ضمن باقة برامج القناة في دورتها الجديدة.
و«سامرين» هو برنامج فني حواري يتميز بطابع جديد يشبه تلفزيون الواقع، يقدمه الإعلامي محمد العرفج والشاعر فيصل اليامي.
ويركز البرنامج، الذي يتخذ قالبًا شبابيًا، على ضيوفه من الفنانين، والذين سيظهرون دائمًا في الصورة التي يحب أن يشاهدهم عليها محبيهم، ويتعدى ضيوف البرنامج المملكة إلى دول الخليج وجميع أنحاء الوطن العربي.
وستكون انطلاقة البرنامج الليلة، باستضافة الفنان عايض والفنان فهد العمري.
والفنان عايض هو مغني سعودي، ويعتبر أحد مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية، واقتحم عالم الشهرة والأضواء عندما ظهر على الجمهور في 2015 بأغنية «نسيتني» عبر انستجرام، وهي الأغنية التي تم إعادة توزيعها ونشرها في يناير عام 2016، وحققت أكثر من خمسة ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب».
أما الفنان فهد العمري، فلا يحتاج إلى تعريف، يكفي ان تُذكر الجمهور بأغنية من إبداعاته لينتظر الأخرى، فالعمري «عسى ربي» و«تخيل» و«ياخي إسأل» و«ويل قلبي» و«صعب أفهمك»، و«غلطة».
ويبدأ البرنامج اليوم ويعرض كل أربعاء في الساعة التاسعة مساءً.
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