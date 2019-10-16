بعبارات حزينة.. غدير السبتي تكشف تفاصيل طلاقها المفاجئ

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:57 صباحاً - انتشر خبر طلاق غدير السبتي بسرعة كبيرة، حيث أكدت النجمة الكويتية صحة الأمر من خلال منشور لها عبر انستقرام شرحت من خلاله التفاصيل بعبارات حزينة.

ونشرت غدير السبتي صورة تجمعها بزوجها السابق المخرج أحمد الفردان، حيث أرفقتها بتعليق أكدت فيه خبر الطلاق، وقالت: “القرار الي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لأتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحده …. أنا و أحمد أنفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينه معزه و احترام الله يوفقنا بحياتنا و الأختلاف لا يصنع العداوة لأن أحنا ناس مثقفه و واعيه للحياة”.