شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو لخطوبة شقيقة أمير كرارة على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع "أنستجرام"، فيديو لاحتفال النجم أمير كرارة بخطوبة شقيقته "نور" على أحد رجال الأعمال، حضور مجموعة من العائلة والأصدقاء وأشقاء العروس وأشقاء العريس. وفى سياق آخر، يستعد النجم أمير كرارة لمسلسله الجديد" الاختيار" مع المخرج بيتر ميمى والمؤلف باهر دويدار وانتاج شركة سينرجى. Advertisements يشار إلي أن أخر أعمال أمير كرارة مسلسل "كلبش" وقدمه فى ثلاثة أجزاء، من إخراج بيتر ميمى، وشارك فى بطولته أحمد عبد العزيز، هشام سليم، اسلام جمال، وأخرون، انتاج سينرجى.

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