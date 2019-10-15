





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة تعاطف للشعب اللبناني في محنته بمواجهة الحرائق المتنقلة بين المناطق. وخاطبت رئيس الوزراء سعدالدين الحريري طالبة منه إقامة حفل لتحييه برعايته يكون ريعه مخصصاً للمتضررين من الحريق. حيث غرّدت كاتبة عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر": "قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصصاً للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين: مستعدة لحفلٍ ريعه لمتضرري الحرائق في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.