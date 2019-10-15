"وعيت"... قصة ستثير الجدل ضمن مسلسل لبناني قصير بميزانية عالية

من بين المسلسلات التي انطلقت في الموسم الجديد، مسلسل لبناني قصير من النوع العائلي الدرامي تتمحور قصّته حول أحداث واقعية تمّت معالجتها بطريقة سينمائية. هو مسلسل "وعيت" أو Awake، الذي يتألف من 15 حلقة، وهو من إخراج مازن فياض، وكتابة ناديا طبارة، وميرنا منير، وياسمين محيو، وراني نصر، ومن إنتاج محمد فتح الله ومازن فياض، ضمن شركة Momaz Flick.

تجري أحداث هذا المسلسل الذي تّم تنفيذه بميزانية عالية، في العاصمة بيروت، وتتمحور قصّته حول شابة اسمها دانا نصر تستيقظ من غيبوبة دامت 12 سنة، لترى أنّ كلّ شيء حولها تغيّر كلّياً، بين تطوّر التكنولوجيا وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياة الناس. حتى عائلتها شهدت تحوّلاً كبيراً، بين انفصال والديها، وشقيقتيها اللتين كبرتا. تفصّل حلقات المسلسل مكافحة هذه الشابة مع حياتها الجديدة، في محيطها العائلي، وفي العمل ومع الأصدقاء. فهل ستتمكن من اجتياز هذه المحن؟

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مسلسل Awake هو من تمثيل نخبة من الممثلين اللبنانيين، وهم فلافيا بشارة، وجوزف بونصار، وريموند بو عازار، ومحمد عقيل، وكميل سلامة، وطارق يعقوب، وليزا دبس، وربى زعرور، وستيفاني عطالله.

يعرض مسلسل "وعيت" أو Awake، على قناة OSN Ya Hala Al Oula، كل احدة الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية.