- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:56 مساءً - أشرقت شمس الأغنية هذه المرة ليلا لتضيء سماء لبنان بصوتها الشجي
نجوى كرم ابنة زحلة وقفت بها أمام الآلاف على مسرح الجميزة – لبنان، لتقدم باقة من أجمل الأغنيات مالئة المكان بطاقتها الإيجابية .
“الجديد أونلاين” التقى كرم التي تحدثت عن لبنان وحبها لوطنها، وردت على كل الأشخاص الذين ينتقدون بلدهم.
وفي المقابلة كشفت لنا كرم عن الدرس الذي تعلمته من الراحل وديع الصافي، وعن سبب حرصها بعدم الرد على الانتقادات التي تتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. نجوى كرم ترفض الرد على الانتقادات: الي ما عاجبه لبنان يفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.