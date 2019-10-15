شاهدوا.. نجوى كرم ترفض الرد على الانتقادات: الي ما عاجبه لبنان يفل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:56 مساءً - أشرقت شمس الأغنية هذه المرة ليلا لتضيء سماء لبنان بصوتها الشجي

نجوى كرم ابنة زحلة وقفت بها أمام الآلاف على مسرح الجميزة – لبنان، لتقدم باقة من أجمل الأغنيات مالئة المكان بطاقتها الإيجابية .

“الجديد أونلاين” التقى كرم التي تحدثت عن لبنان وحبها لوطنها، وردت على كل الأشخاص الذين ينتقدون بلدهم.

وفي المقابلة كشفت لنا كرم عن الدرس الذي تعلمته من الراحل وديع الصافي، وعن سبب حرصها بعدم الرد على الانتقادات التي تتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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