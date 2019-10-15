الملكة إليزابيث تتخلّى عن تاجها الملكي وتخرق العادات الملكية

متابعة بتجـــــــــــرد: ألقت الملكة إليزابيث الإثنين 14 تشرين الأول/أكتوبر خطاباً ملكياً قبل الانتخابات في مجلس اللوردات، وبدلاً من وضع التّاج الخاص بها على رأسها وضعته على منضدة بجوارها على وسادة حمراء وذهبية.

وفي التفاصيل، يحتوي التّاج الملكي على 2868 قطعة من الألماس، و273 لؤلؤة، و17 قطعة من الياقوت الأزرق، و17 قطعة من الزمرد. وتكهّن البعض بأن التاج الملكي الذي يزن نحو 1.1 كلغ، أصبح الآن ثقيلاً جداً على الملكة إليزابيث لترتديه لفترة طويلة. وقد حملت هذه القطعة الثمينة إلى البرلمان باعتبارها إشارةً إلى سلطة الملكة.

ويُذكر أنّ الملكة ألكساندرا قد غيَّرَت حجم تاج الملك جورج الخامس هذا وأزالت منه 11 قطعة ماسية لكي يناسب حجم رأسها الصّغير. وقد توارثت الأجيال الملكية المتعاقبة هذا التاج الذي يعود تاريخه إلى العام 1821، وكان يُرتدى في المناسبات الرسمية فقط، كالجلسات الإفتتاحية.