شيرين عبد الوهاب تتبرع بصوتها من أجل لبنان وتناشد الرئيس الحريري

متابعة بتجــــــــــــرد: في مبادرة فريدة منها أعربت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن استعدادها لإقامة حفل غنائي يعود ريعه، للمتضررين من الحرائق التي نشبت في لبنان خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وناشدت شيرين، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من خلال حسابها على موقع “تويتر”، وطلبت منه أن يكون الحفل تحت رعاية سيادته فكتبت: “قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته”.

تغريدة شيرين عبد الوهاب لاقت تفاعلًا كبيرًا من المغردين، وتحديدًا اللبنانيين الذين شكروها على مبادرتها اللطيفة في ظلّ هذه الكارثة التي يواجهها بلدهم.