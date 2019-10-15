مصطفى خاطر يبدأ تصوير "أشباح أوروبا" الأسبوع المقبل

يبدأ الفنان مصطفى خاطر في تصويره مشاهده ضمن أحداث فيلم "أشباح أوروبا"، مع النجمة هيفاء وهبي، مطلع الأسبوع المقبل، في منطقة الحطابة بوسط القاهرة.



ويظهر خاطر بشخصيتين في أحداث الفيلم، الشخصية الأولى لسائق ميكروباص يعيش في مصر، والشخصية الثانية شقيقه التوأم، الذي يأتي من أوروبا ويعمل مهندس كمبيوتر، ويدخل في صراعات تقلب حياته رأسًا على عقب.



وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.



فيلم "أشباح أوروبا" من بطولة أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، تأليف أمين جمال، محمد أبوالسعد، وشريف يسري، إنتاج "Snapers Production" محمد الوزيري، وإخراج محمد حماقي.

قد يهمك ايضاً:

تعرف على سر اعتذار أحمد داود عن المشاركة في فيلم "أشباح أوروبا"

باسم سمرة يشارك في بطولة فيلم " أشباح أوروبا"