جان كلود فان دام: “أحبّ المطبخ اللبناني كثيرًا”

متابعة بتجــــــــــــرد: خلال مشاركته في حفل Joy Awards على هامش موسم الرياض، تحدّث الممثل جان كلود فان دام لكاميرا الـLBCI، عن لبنان قائلاً إنّه يُحبّ المطبخ اللبناني كثيراً.
وكشف جان كلود فان دام في مقابلةٍ خاصة مع الـ LBCI، أنّه سبق وزار لبنان واصفاً إياه بواحد من أعظم البلدان في العالم.
شاهدوا جان كلود فان دام في هذه المقابلة الخاصة من الرياض
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