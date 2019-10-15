كيف تفاعل النجوم مع الحفل التاريخي لصنّاع الترفيه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - أثار حفل منتدى صناعة الترفيه ضجة واسعة على السوشيال ميديا، إذ يُعد الحفل الأول من نوعه في السعودية، وبأجواء فنية ترفيهية مبهرة، وحضر عدد ضخم من الفنانين الخليجيين والعرب والعالميين لتكريمهم. فماذا قالوا عنه

بداية، غرَّد الممثل السعودي ناصر القصبي بقوله: "شكرًا معالي المستشار.. الناس حديثها اليوم الرياض ومشاهد الفرح الذي دب في روحها.. شكرًا أبو ناصر يا صانع الفرح والجدل".

أما الفنانة دينا الشربيني، فكانت هذه أولى زياراتها للسعودية، وفي أحد لقاءاتها قالت عن الحفل: "فخورة جدًّا وسعيدة جدًّا، فعلى الرغم من أنني أزور السعودية لأول مرة، فإنني فرحت بها كثيرًا وسآتي إليها دائمًا، والتنظيم كان (تحفة ويجنن)".

وعن الفنانة ديانا حداد، فقد وصفته بالعرس، حيث غرَّدت على تويتر قائلة: "شكرًا من القلب معاليك على الاستضافة الراقية.. كانت أشبه بعُرْسٍ جميل.. جهودك ولمساتك واضحة.. أحييك على هذا التميز المنفرد"

ونشر الفنان السعودي عبد الله السدحان فيديو يجمعه بالفنانين، وعلَّق عليه بقوله: "دعوة كريمة من أخ كريم.. لحضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه.. احتفالية رائعة بالتنظيم والمكان والأحباب المدعوين".

فيما غرَّد اللاعب سامي الجابر بقوله: "حفل رائع بتنظيمه وحضوره وكل مكوناته.. نفخر بهذه النقلة في #صناعة_الترفيه.. وشكرًا معالي @Turki_alalshikh.. ما نشاهده يبرِّر هذا التعب والجهد طوال الأشهر الماضية.. كل التمنيات لمعاليكم وفريق العمل المميز بمواصلة هذا النجاح المتفرد".

بينما علَّق الفنان عاصي الحلاني على حساباته الرسمية بمواقع السوشيال ميديا بقوله: "تنظم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية مؤتمر JoyForum، وكانت فرصة للقاء بعض الأصدقاء الفنانين.. وألف مبروك للمكرمين، حفل رائع". ونشر الكثير من الصور مع زملائه الفنانين.

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كما حضر الحفلَ الفنانُ راغب علامة، وغرَّد شاكرًا تركي آل الشيخ، فقال "شكرًا سعادة المستشار تركي آل الشيخ على دعوتكم الكريمة، ربي يوفقكم في إضافة قدر من السعادة للشعب السعودي الحبيب".

وأيضًا كان للفنان طلال سلامة حضوره في الحفل، وغرد عنه بقوله: "شكرًا جزيلًا لمعالي المستشار صاحب السعادة الشيخ تركي آل الشيخ.. حفظه الله ووفقه على هذه الإنجازات الرائعة".

وبحماسة نشرت لجين عمران صورتها مع أشقائها أسيل وباسل في المطار، معلِّقة: "في مطار دبي ننتظر رحلة الرياض والحماس مليون لحضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه هذا المساء إن شاء الله"، وتابعت بتغريدة أخرى قالت خلالها: "بو ناصر صرنا جاهزين وجايينكم كلنا حماس"، ثم نشرت صورة أخرى قالت خلالها: "تذكَّروا هذا المساء كان مختلفًا في الرياض". وعن ياسر التويجري قالت: "هذا البني آدم له معزَّة عند كل العائلة من صغيرنا إلى كبيرنا.. عسى ربي يسعده"، وأضافت: "يعرف كيف يتعامل مع أسيل".

ونشرت الفنانة أصالة صورة لها على الإنستجرام، معبِّرة عن الحفل بهذه الكلمات: "سعدتُ اليوم بهذا الحضور الرّائع لتكريم صنّاع الترفيه، والّذي قام تحت رعاية هيئة التّرفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وقد التقيت كثيرًا ممّن أحبّهم، وكنت في غاية السّعادة بهذا اللقاء، وأشكر جميع القائمين على هذا الحدث، وأدعو الله أنّ يحفظ مملكتنا ويزيدها عزًّا وقدرًا وتقدّمًا".

وقد قاد الفنان محمد رمضان الطائرة ليأتي بزملائه إلى السعودية، لحضور حفل منتدى صناعة الترفيه بشكل خاص، وقد علَّق قائلًا: "في أول زيارة لمدينة الرياض وجدت التقدير وحسن الاستقبال والحب الشديد لبلدي ولشخصي.. ربنا يديم المحبة.. وانتظروا حفلتي الأولى في السعودية في أول نوفمبر إن شاء الله".

واستعادت الإعلامية سارة عبد العزيز طفولتها في الحفل، إذ علقت على صورتها مع جاكي شان وشاروخان بقولها: "شعوري أمس مثل طفلة عمرها ٥ سنوات "لا يغرّكم طولي".. حسيت أني رجعت لطفولتي وتذكرت أفلامهم اللي كنت أعشقها وما زلت، هم أبطال صنعوا السينما في بوليوود وهوليوود وبعض الأعمال غيرت مسار صناعة الأفلام في أوطانهم"، وفي صورتها مع فاندام قالت: "عفويته وروحه الحلوة غلبت على صورة المصارع وبطل الأكشن اللي نعرفه، وأبوي كان يعشق أفلامه.. ضحَّكني بكلمة قالها: (وين الأكل؟)".

كما قامت الفنانة نوال الزغبي بالإعلان عن استعدادها لهذه الليلة، ونشرت الفنانة يسرا لقطات من تكريمها، واستغلَّت الفنانة أحلام وجودها في السعودية للإعلان عن حفلها، فنشرت صورتها مع الملحن سهم، وسألت جمهورها على الإنستجرام: "جاهزيين؟".

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