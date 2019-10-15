لأول مرة في العالم.. تصوير 100 أغنية للفنان محمد عبده بتقنية الهولوغرام

متابعة بتجــــــــــــرد: في إطار دعم الفن السعودي وخطة المملكة العربية السعودية في تطوير عالم صناعة الترفيه، أعلن رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، خلال حفل توزيع جوائز “صنّاع الترفيه” يوم أمس، عن تعاقده مع فنان العرب النجم محمد عبده، من أجل البدء في تصوير 100 أغنية بتقنية الهولوغرام.

للمرة الأولى في العالم

بهذا التعاقد الكبير، يكون الفنان محمد عبده، هو أول فنان في العالم يُنتج له 100 أغنية بهذه التقنية الحديثة نسبياً، وفقاً لتصريحات معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وأكد معالي المستشار، أن هذا ما يستحقه فنان كبير في حجم محمد عبده، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر القادمة ستكون هذه الأغاني متاحة في الأسواق.

ما هي تقنية الهولوغرام

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يعود تاريخ هذه التقنية إلى عام 1947 على يد العالم والمهندس البريطاني “دينيس غابور”، والذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1971 لاختراعه التصوير ثلاثي الأبعاد.

ويعتمد الهولوغرام على تقنية تسجل الضوء في جسم ما، ليعطي شكل هذا الجسم، ويظهر كمجسم ثلاثي الأبعاد، عن طريق استخدام أشعة الليزر التي تسقط على الجسم، ومن ثم تنقسم بواسطة مرايا إلى شعاعين متطابقين.

أحدهما يسقط على الجسم المراد تصويره، وبعض الضوء الساقط على الجسم ينعكس بدوره على وسط التسجيل، فيما يتجه الشعاع الآخر إلى وسط التسجيل مباشرة، دون أي تعارض مع الصورة القادمة من الشعاع المنعكس من الجسم، ويتناسب معها ليعطي صورة في النهاية الهولوغرام.

الهولوغرام ليس بجديد على المملكة

لا يمكن أن نعتبر الهولوغرام تقنية جديدة بالنسبة للمملكة السعودية، إذ أنه قبل نحو 8 أشهر، ظهرت المطربة الراحلة أم كلثوم على خشبة مسرح مرايا في محافظة العلا، رغم مرور أكثر من 40 عاماً على وفاتها، حيث ظهرت كوكب الشرق عن طريق تقنية الهولوغرام، وسط فرقة موسيقية كاملة، وحضور جماهيري كبير، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط.