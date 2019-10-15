محمد سرور يحصد أولى نجاحاته مع “لايف ستايلز ستوديوز”

بعد أقل من أسبوع على اطلاق شركة “لايف ستايلز ستوديوز” كليب أغنية الفنان المصري محمد سرور “كل شيء مسموح” من كلمات محمد شكري، الحان محمد سرور، توزيع زووم وماسترينغ عمار خاطر.

تخطى الكليب حاجز النصف مليون مشاهدة، على القناة الرسمية للشركة عبر موقع يوتيوب، وهو من توقيع المخرج فادي حداد، الذي قدّم محمد سرور بطريقة راقية من خلال فكرة رومانسية ترجمت الكلام الشاعري للأغنية التي تتحدث عن شاب وفتاة مغرمان ببعضهما ولكن قصة حبهما تواجه ببعض المشاكل العائلية ولكن الحب ينتصر في ألنهاية.

Advertisements

الأغنية بدأت تبث عبر مختلف الإذاعات المصرية التالية: ٩٠٩٠ اف ام، إنرجي، راديو هيتس، ميغا اف ام، نغم اف ام.

بدوره شكر “سرور” شركة “لايف ستايلز ستوديوز” على كل ما تفعله لتصل أغنية “كل شيء مسموح” الى الجمهور المصري والعربي وعلى هذا الدعم الرائع. مؤكداً انه تشرف بالعمل وإنضمامه لهذا الكيان القوي.

بدورها عبّرت الشركة عن سعادتها بالتعاون مع “سرور” في كليب وأغنية “كل شيء مسموح”، وأثنت الشركة على كل من كان له دوراً في صناعة هذه الأغنية الجميلة وجزيل الشكر والعرفان للمخرج المبدع فادي حداد على الفيديو كليب المشوق.