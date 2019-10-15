هالة صدقى ضيفة "قهوة أشرف" على الحياة

يستضيف برنامج "قهوة أشرف"، الذى يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى، الفنانة هالة صدقى، اليوم الثلاثاء، عبر شاشة قناة "الحياة"، ضمن حلقات الموسم الثانى، فى العاشرة مساء.

وتكشف هالة صدقى، تفاصيل بداياتها الفنية، ومشوارها الفنى، وأهم أعمالها.

برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى، عبر شاشة قناة الحياة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويستضيف خلاله الفنانين للحديث عن العديد من الأمور الفنية ومشوارهم الفنى

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