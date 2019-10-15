عيسى المرزوق يُبدع في الكلاسيكي و”ابن روحي” بصمة في مشواره!

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم الكويتي عيسى المرزوق أغنية جديدة تحمل اسم “ابن روحي”، عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب”.
الأغنية رومانسية، يُبدع المرزوق في تقديمها بإحساسه المرهف، فيواصل من خلالها مشوار التميز الذي اختاره لنفسه منذ بداياته الفنية.
تحمل أغنية “ابن روحي” تجددًا كبيرًا من ناحية التوزيع الموسيقي، وهو ما بات يُعرف عيسى المرزوق بسعيه الدائم إليه، فيعمد في كل مرّة إلى التطوير في موسيقى الأغاني التي يقدّمها، واليوم تعدّ هذه الأغنية الكلاسيكية بصمة مهمّة في مشواره الفني.
أغنية “ابن روحي” من كلمات صباح المالكي، ألحان زياد يوسف، توزيع رمسن جورج، قيتار شيراك، ناي مراد نصير، كمان محمد عبداللطيف ومكس وماسترنغ مصطفى كمال.
تجدر الإشارة إلى أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها فتخطى الفيديو الخاص بها الربع مليون مشاهدة عبر قناة عيسى المرزوق على موقع “يوتيوب” بفترة قياسية.
لمشاهدة فيديو أغنية “ابن روحي”:
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