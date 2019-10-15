متابعة بتجــــــــــرد: أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلا في المملكة العربية السعودية، في منطقة الجوف، لاقى تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور.
ووفقا لبعض المصادر الخاصة، تعرضت أنغام لطارئ صحي، وسقطت على الأرض فاقدة الوعي.
وتمكن أحد المعجبين من الصعود للمسرح عندما كانت أنغام تغني، ووضع على عنقها باقة ورد، متسببا في إثارة خوفها لتفقد وعيها.
وقالت أنغام “بالفعل هناك من أهداني باقة ورد، وهي دليل على المحبة. أنا بخير، والحفل كان رائعًا لكن درجة حرارة الجو كانت عالية، لأصاب بهبوط”.
يُذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي في الكويت يجمعها مع الفنان اللبناني وائل جسار، يوم الخميس 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب أحد المعجبين.. أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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