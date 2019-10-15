بسبب أحد المعجبين.. أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلا في المملكة العربية السعودية، في منطقة الجوف، لاقى تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور.

ووفقا لبعض المصادر الخاصة، تعرضت أنغام لطارئ صحي، وسقطت على الأرض فاقدة الوعي.

وتمكن أحد المعجبين من الصعود للمسرح عندما كانت أنغام تغني، ووضع على عنقها باقة ورد، متسببا في إثارة خوفها لتفقد وعيها.

وقالت أنغام “بالفعل هناك من أهداني باقة ورد، وهي دليل على المحبة. أنا بخير، والحفل كان رائعًا لكن درجة حرارة الجو كانت عالية، لأصاب بهبوط”.

يُذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي في الكويت يجمعها مع الفنان اللبناني وائل جسار، يوم الخميس 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.