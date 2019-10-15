لطيفة تتألق بلوك جديد في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة التونسية لطيفة لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات الفنية، بعدسة المصور الفوتوغرافي شريف مختار.

الفنانة التونسية أطلت في الجلسة بلوك جديد، حيث ظهرت بشعر أسود قصير بأنامل رافيلو توما، وارتدت ملابس جمعت بين اللونين الفضي والفوشيا، في إطلالة من تنسيق الإستايلست مايسة عزب وسحر عزب، وتزينت بمكياج قوي بلمسات الماكيير رشاد.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة قد توعدت مؤخرا كل من يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أغانيها، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

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حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أعتقد إن أنا بما إني تعبت في مشواري، وأنتجت ‏كل رصيدي وألبوماتي وفيديوهاتي بمجهودي الفردي، سأتخذ نفس موقف ريما الرحباني”.

وأضافت: “أعلن أني سأتخذ كل الإجراءات ‏القانونية، لمن يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أي أغنية من أغانيا”.‏

هذا الموقف عرض لطيفة للكثير من الانتقادات، فأوضحت: “ما تستعجلوش أنا لا أقصد إلى يدندن فى بيته ولا فى برنامج”.

وأضافت: “أنا اقصد إلى يعيد توزيع أي أغنية ويغنيها أو يغنيها بشكل رسمى .احنا فى عصر الديجيتال واليوتيوب والحقوق الرقمية”.