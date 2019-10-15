ياسمين رئيس تظهر بلوك غريب.. وهكذا سخرت من نفسها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية ياسمين رئيس جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بلوك غريب.
الفنانة المصرية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بشعر مجعد قصير غير مرتب، وتزينت بمكياج ترابي هادئ.
ياسمين سخرت من شكلها في الصورة، حيث أرفقتها بتعليق قالت فيه: “صورتي في البطاقة لما أحاول أضحك”، مما أثار ضحكات جمهورها وأثنوا على طرافتها،وتسائلوا عن أسباب ظهورها بهذا الشكل الغريب.
يذكر أن الفنانة المصرية ياسمين رئيس تقوم حاليا بتصوير دورها في الفيلم الجديد “لص بغداد”، وهو من بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، صلاح عبدالله، أحمد رزق، محمد عبدالرحمن، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة “سينرجي”.
وتدور أحداث فيلم “لص بغداد” حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم للبحث عن كنز مفقود، وذلك في جو من التشويق واﻹثارة.
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