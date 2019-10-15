سيرين عبدالنور: “ما في حرقة قلب اكتر من هيك”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 02:59 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مقطع فيديو للحريق الكبير الذي اندلع امس في احدى القرى اللبنانية واتى على عشرات الالاف من الامتار المربعة.
وعلقت سيرين عبدالنور على الفيديو قائلة: “يا رب تحمي لبنان وكل الناس يللي عم تساعد الله يحميكن ويبعد الشر عنكن وعن الاطفال والعائلات “.
وتابعت: “بلدنا الأخضر عم يحترق قدام عيوننا ما في حرقة قلب اكتر من هيك “.
وكانت قد إشتعلت المناطق اللبنانية بالحرائق أمس، في ظل الطقس الحار والجاف الذي خيّم على البلاد مصحوباً برياح شديدة.
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