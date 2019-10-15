بلماضي يقلل من أهمية غياب جيمس عن ودية الجزائر وكولومبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قلّل جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، من أهمية غياب جيمس رودريجيز عن تشكيل كولومبيا، خلال المواجهة التي ستجمع المنتخبين الثلاثاء، بملعب "بيير موروي" بمدينة ليل الفرنسية، مشيرا إلى أن عدم مشاركة نجم ريال مدريد الإسباني لن يؤثر سلبا على أداء منتخب "الكافيتيروس".

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنتظر هذه المواجهة من أجل معرفة مستوانا الحقيقي، خاصة وأننا سنواجه منافسا قويا للغاية".

وتابع: "غياب جيمس رودريجيز أو مشاركته لن يكون له تأثير كبير على المستوى الفني لكولومبيا التي تمتلك على الأقل 50 لاعبا بإمكانهم التألق على الصعيد الدولي".

وواصل: "لا يمكن الحديث عن صف أول وثان مع منتخب جيد مثل كولومبيا، سنواجه لاعبين مميزين للغاية".





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وأتم المدرب الجزائري تصريحاته بالقول: "سنواجه منافسا قويا للغاية، وعلينا أن نظهر بشكل جيد من أجل المحافظة على سلسلتنا الإيجابية في عدم الخسارة".

يذكر أن قائمة المنتخب اللاتيني في فترة التوقف الدولي الحالية خلت من اسمي جيمس رودريجيز والمهاجم المخضرم رادامايل فالكاو.

ويخوض منتخب الجزائر، بطل أفريقيا، مواجهة كولومبيا بصفوف شبه مكتملة، بعد تعافي مهدي عبيد، نجم نانت الفرنسي، من الإصابة التي منعته من المشاركة في المباراة الودية الماضي أمام الكونغو الديمقراطية.

ويسعى المنتخب الجزائري للحفاظ على سلسلة عدم الخسارة المتواصلة منذ عام كامل، وبالتحديد منذ الهزيمة 0-1 أمام بنين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وخاض "محاربو الصحراء" منذ ذلك التاريخ 15 مباراة حققوا خلالها 12 فوزا و3 تعادلات.