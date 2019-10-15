حقيقة تدهور حالة الفنان عادل إمام الصحية

تحدث الفنانة لبلبة، عن تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، في لقاء متلّفز، لاسيما بعدما تداولت شائعات عن تدهور صحته.
وأكدت لبلبة، في برنامج "عرب وود"، المعروض علىفضائية "روتانا"، أن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، قائلة: "الزعيم بخير وزي القمر ولسه كنت معاه قبل ما أروح مهرجان الإسكندرية مباشرة".
وأضافت الفنانة، "الزعيم دلوقتي بيكمل تصوير مسلسل الجديد فالنتينو".
وكان عادل إمام، عاد إلى تصوير مسلسل "فالنتينو" بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر، حيث استكمل تصوير دوره في أول شهر سبتمبر الماضي بأحد الاستديوهات.
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