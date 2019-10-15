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محمود الليثى يحيى حفل هالوين فى القاهرة 31 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبي محمود الليثي لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات الهالوين، وذلك يوم الخميس 31 أكتوبر في أحد فنادق القاهرة، ومن المقرر أن يقدم الليثي عددا كبيرا من أغانيه الشعبية المميزة منها "بونبوناية، ويا عم يا صياد، إذا كان قلبك كبير" وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي كليب "مصر حلوة"، كلمات هاني الصغير، وألحان وتوزيع باسم منير، وإشراف فني عبد الله منصور، وإخراج كامبا، والكليب تم تصويره في شوارع القاهرة بمناطق وسط البلد وأعلى كوبرى قصر النيل وبرج القاهرة، وتأتى الأغنية في إطار سلسلة من الأغنيات الوطنية.

 

 

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