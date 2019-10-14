تايلور سويفت تُشيد بحفل مادونا: أعطت كل ما عندها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - حضرت تايلور سويفت حفل مادونا في بروكلين ليلة السبت الماضي 12 أكتوبر/ تشرين الأوّل ، وأشادت بجولتها الغنائية Madame X Tour التي وصفتها بالرائعة.



انضم خبير الطهي أنتوني بوروفسكي، في عرض مادونا العاشر للمسرح الأخير في مسرح بروكلين، وقامت سويفت بتوثيق اللحظة بصورة شخصية لها و Porowski ، وكذلك أصدقاء آخرين عبر حسابها الشخصي على "انستغرام" من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري"، وأشادت بمغنية "Like a Prayer" على أداءها الرائع.

وكتبت سويفت: "شكرا لك مادونا على العرض الرائع.. مادونا أعطت كل ما عندها من رقص وغناء وملابس".









أشعلت مادونا الحفل بمقاطع من ألبوم Madonna الأخير ، Madame X ، وتضمنت أيضًا كلاسيكيات مثل "Human Nature" و "Vogue" و "Like a Prayer".



بعد عدة حفلات في دار أوبرا BAM هوارد جيلمان في بروكلين Brooklyn’s BAM Howard Gilman ، سيكون هناك أيضا سلسلة حفلات على مسرح شيكاغو Chicago Theatre في شيكاغو بأواخر شهر أكتوبر، ثم في مسرح ويلترن في لوس أنجلوس Los Angeles’ Wiltern Theater في نوفمبر/ تشرين الثاني.

من جانبها نشرت مادونا عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، عدة مقاطع من الحفل، وقد انهالت التعليقات عليها مشيدين بالحفل.

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