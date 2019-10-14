ريهام سعيد تنشر صورة مع زوجها وتطلب من الجمهور الدعاء لها: "محاكمتي النهارده"

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد، مؤخراً، للإيقاف من قبل قناة «الحياة» ونقابة الإعلاميين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السِمنة، ‏ووصفها لهم بأنهم عبء على أسرهم وعلى الدولة، ويشوهون المنظر العام.

وبعد إيقافها، تقدم المحامي أشرف ناجي حلمي، محامي قضية «فتاة المول»، التي تورطت بها ريهام من قبل، ببلاغ لنيابة الجيزة يتهم فيه ريهام سعيد بازدراء طائفة من الشعب المصري، وقذف ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وتم إعلام ريهام سعيد بالبلاغ المقدم ضدها بتاريخ 19 أغسطس الماضي.

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وبناءً على ذلك، حددت نيابة الجيزة يوم الرابع عشر من أكتوبر 2019، جلسة لتقديم الأوراق في البلاغ المقدم ضدها بخصوص مرضى السمنة.

وعبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، طالبت سعيد متابعيها بالدعاء لها، حيث نشرت صورة جمعتها بزوجها وعلّقت عليها كاتبة: «محاكمتي اليوم، متهمة بإهانة مرضى السمنة، أرجو الدعاء، القضية مرفوعة من محامي فتاة المول».