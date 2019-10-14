شاهد ابن صبا مبارك الذي أصبح شاباً يفوقها طولاً

منذ فترة لم تنشر الفنانة صبا مبارك أي صورة لها برفقة ابنها الوحيد عمار.
لكن جنازة المخرج التونسي شوقي الماجري، طليقها ووالد ابنها شهدت ظهوره برفقتها.
وانتشرت صورة من الجنازة لصبا مبارك وابنها الذي أصبح شاباً يفوق والدته طولاً، وكان معهما الفنان منذر ريحانة صديق الراحل الذي ظهر عليه التأثر.
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يشار إلى أن عدداً من أصدقاء المخرج التونسي شوقي الماجري أقاموا عزاء له في مصر بمسجد فريد شوقي بالعجوزة، مساء السبت 12 أكتوبر.
يذكر أن المخرج شوقي الماجري رحل عن عالمنا فجر الخميس 10 أكتوبر، إثر أزمة قلبية خلال تواجده في القاهرة.
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